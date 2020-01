Lilla la cagnolina che ha vissuto da randagia fuori una scuola Lilla la cagnolina che ha vissuto da randagia fuori una scuola e che è stata nutrita da alcuni alunni

Diversi mesi fa, i volontari di Hope For Paws hanno risposto ad una chiamata su una randagia chiamata Lilla. Da nove mesi era stata abbandonata fuori una scuola ed è riuscita a sopravvivere grazie al cibo che gli lasciavano alcuni studenti. Non poteva più vivere in quello stato.

La vita per la cucciola stava diventando sempre più difficile, poiché alcune persone avevano iniziato a divertirsi con lei, sparandole con una pistola a piombini.

Lilla era molto spaventata ed i volontari, quando hanno capito che la situazione era più grave del previsto, hanno deciso di intervenire in fretta e di andare sul luogo per conoscerla.

Hanno girato diversi minuti per riuscire a trovarla, ma alla fine, con stupore di tutti, sono riusciti nel loro obiettivo. A quel punto, dovevano conquistare la sua fiducia e tutti sapevano che non sarebbe stato semplice.

Hanno usato del cibo, ma Lilla era davvero spaventata dagli esseri umani. Aveva paura di ogni minima cosa ed infatti i ragazzi, per riuscire a prenderla hanno dovuto usare una gabbia.

Alla fine, dopo diverse ore di lavoro, sono riusciti nel loro obiettivo e l’hanno portata nel loro rifugio. Per prima cosa l’hanno sottoposta ad una visita medica ed il dottore, mentre la stava controllando, ha scoperto tutto ciò che aveva nel suo corpo.

La piccola Lilla, aveva diverse ferite, causate proprio dalla pistola a piombini. Non è mai stata aggressiva con i ragazzi, anzi ha appoggiato la sua testa contro il muro e li ha lasciati lavorare. Ecco il video della sua storia di seguito:

Poche settimane dopo, una volontaria chiamata Tanja, che aveva instaurato un legame speciale con la cagnolina, ha deciso di firmare tutti i moduli per la sua adozione e di portarla a casa per sempre.

Oggi, Lilla vive con la sua nuova amica umana e si fida di lei ciecamente. Tutti sono rimasti a bocca aperta per come abbia avuto un lieto fine questa storia. Fatela conoscere ai vostri amici, condividete!

