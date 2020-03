L’imitazione del cucciolo di Boxer L'imitazione del cucciolo di Boxer, da parte del suo amico umano

Solitamente si dice che l’imitazione è la forma più sincera di adulazione. Poche settimane fa sul web, è stata pubblicata una clip di un cucciolo di boxer e del suo amato amico umano, diversa dal solito. In molti sono rimasti a bocca aperta nel vederla, ma soprattutto nella pazienza che ha avuto il cane.

Il ragazzo, sin da quando ha adottato il cane, ha instaurato con lui un rapporto speciale. Infatti sono molto legati e sono diventati praticamente inseparabili.

Poche settimane fa, il giovane ha deciso di fare un gioco molto divertente con il cucciolo, ma non credeva che avrebbe avuto così tanto successo.

Mentre erano in casa, l’amico umano, ha deciso di imitare il cane in ogni suo movimento o reazione. Voleva fargli notare il suo comportamento e tutto ciò che faceva durante il giorno, con lui.

Ha registrato tutto ciò che è accaduto, ma la reazione del cane, è ciò che ha lasciato tutti a bocca aperta. Nessuno credeva che avrebbe avuto così tanta pazienza.

Il cucciolo, nel vedere il suo amico umano imitarlo in tutto e per tutto, è rimasto stupito, ma nonostante tutto lo ha lasciato fare. Non voleva interrompere il suo gioco, anche perché si stava divertendo anche lui!

La clip subito dopo è stata pubblicata sul web, ma il ragazzo non credeva che avrebbe avuto così tanto successo. E’ diventata virale nel giro di poche ore. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Il cucciolo ha avuto molta pazienza nel sopportare il suo amico umano, però vederli giocare insieme e divertirsi, è stato davvero bello. Anche la famiglia è molto felice del legame che hanno instaurato.

Fate conoscere anche ai vostri amici questo video così carino e fate sorridere anche loro, condividete!

