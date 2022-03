Ecco come sta la cagnolina

Questa storia ti farà veramente venire i brividi, perché riguarda l’incredibile trasformazione di Ava, una cagnolina che è stata trovata in condizioni davvero pessime. Era una randagia disperata, con la pelliccia, la poca che le era rimasta, arruffata, con tante malattie e problemi di salute. E oggi è una vera e propria regina grazie a chi l’ha aiutata.

Fonte foto da video su YouTube di The GoGo

Ava è stata trovata in condizioni pessime quando aveva solo un mese e mezzo di vita. Era nata con una grave disabilità, che le rendeva impossibile anche usare due zampe. Le sue condizioni erano davvero terribili. Nessuno si era mai preso cura di lei.

Il suo corpo era martoriato. Ed era tutto sporco. Lo stomaco era più grande del normale. Chi ha trovato Ava per strada l’ha subito portata dal veterinario, che ha riscontrato una grave infezione del sangue e anemia. Aveva bisogno di cure urgenti.

Aveva bisogno di cure per il fegato e lo stomaco, ma anche per i parassiti che non le davano tregua. Veterinari e volontari hanno subito iniziato a curarla e i primi risultati si sono presto visti, quando ha iniziato a camminare nonostante il passo incerto.

Dopo un paio di settimane i medici hanno proseguito con le cure, con trattamenti anche molto pesanti. Ma tutto è stato fatto per poterla aiutare a stare meglio. Aveva bisogno però di un intervento chirurgico urgente, per diverse condizioni di salute terribili.

Fonte foto da video su YouTube di The GoGo

L’incredibile trasformazione di Ava commuove i social

I trattamenti, anche cutanei, sono andati avanti per mesi. E nessuno si è mai arreso. Nemmeno Ava, nonostante le infezioni non ne volessero sapere di andarsene. Ma lei faceva piccoli progressi ogni giorno.

Oggi Ava è letteralmente irriconoscibile. Ed è semplicemente bellissima. Tante persone l’hanno aiutata a riprendersi e ora si merita proprio una casa per sempre.