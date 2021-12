Cane innamorato del gatto malato portato a casa dal veterinario

Il veterinario porta a casa un piccolo paziente che ha bisogno di cure. E il suo cane si è subito innamorato del gatto malato che non ha bisogno solo dei trattamenti medici predisposti dalla dottoressa. Ma anche delle coccole di un nuovo amico che non lascia mai il povero micino, che ha bisogno di tantissime attenzioni.

Fonte foto da video su TikTok dell’utente ufajubaa

Un veterinario di Minas Gerais ha deciso di pubblicare su TikTok il video di un gattino di nome Petal che doveva riprendersi dopo un’operazione chirurgica molto delicata per risolvere un caso di piometra. Tobias, il cane maltese dell’autore del video, ha dato il suo contributo.

Tobias, infatti, si è subito innamorato del gatto Petal. Non si è più allontanato dalla micina, impedendo alla donna di controllare se tutto fosse a posto. Ci voleva pensare lui, come se fosse una sua responsabilità prendersi cura di quel piccolo micino.

Ed è per questo che ho scelto di essere un veterinario, hanno l’amore nei loro cuori nonostante tutto.

Questo il commento della dottoressa che ha deciso di condividere il video tenerissimo del suo cane che si prende cura del gatto. Anzi, il cucciolo sembrava piangere quando lei gli ha detto di allontanarsi.

Non smetteva di piangere perché lei non si svegliava dall’anestesia, pensava fosse morta.

Fonte foto da video su TikTok dell’utente ufajubaa

Cane innamorato del gatto malato si prende cura di lui in fase post operatoria

Nonostante tutto quello che diceva la veterinaria, il cane non ne ha voluto sapere di spostarsi dal suo posto. Lui era lì per prendersi cura del gattino e non si è mosso finché non si è ripreso.

Fonte foto da video su TikTok dell’utente ufajubaa

Il video ha superato le 160mila visualizzazioni, con migliaia di like e centinaia di commenti. Perché è semplicemente adorabile la reazione di questo dolcissimo cagnolino.