Livorno: anziana cade il casa, il cane sveglia i vicini per salvarla

Una vicenda che ha davvero dell’incredibile, è avvenuta nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 maggio. Un’anziana signora è caduta in casa in piena notte e visto che il marito non si è reso conto di nulla, è stato proprio il cane a svegliare i vicini per chiedere aiuto.

Un evento terribile, che si sarebbe potuto trasformare in tragedia, ma che per fortuna, grazie all’intervento del cucciolo, è finito nel migliore dei modi.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il fatto è avvenuto in via Cappellina, a Livorno. Era notte e la donna di circa ottanta anni, si era alzata dal letto.

All’improvviso però, ha perso l’equilibrio ed è caduta a terra. Le erano caduti addosso anche un lavandino ed uno specchio, al quale si era aggrappata per non cadere.

Ha provato a chiamare il marito, che stava dormendo e che non si è accorto di nulla, ma ogni suo tentativo è risultato vano. A quel punto, è stato proprio il cane a prendere in mano la situazione.

Il cucciolo ha iniziato ad abbaiare, svegliando tutti i vicini, che hanno sentito le grida d’aiuto della signora ed hanno chiamato i soccorsi. Sul posto è arrivata una volante della polizia ed i volontari della Svs.

Sono riusciti ad aprire la porta e gli agenti, con l’aiuto delle torce, perché era andata anche via la luce, sono riusciti a raggiungere la donna e aiutarla. Subito dopo è stata medicata e portata in ospedale.

Nel frattempo è stato svegliato anche il marito, che nel sonno, non ha sentito nulla di ciò che era accaduto alla moglie. Secondo le informazioni emerse nelle ultime ore, la signora sta bene e non ha riportato gravi conseguenze. Presto potrà anche tornare a casa.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.