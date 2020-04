Portano via il cane, mentre l’infermiera è impegnata in ospedale Mentre l'infermiera è impegnata in ospedale, qualcuno entra in casa e porta via il cane

Una vicenda davvero drammatica è avvenuta pochi giorni fa, mentre l’infermiera Shaila Sheikh, era impegnata in ospedale, qualcuno è entrato nel suo garage e le ha portato via il cane Max. Le immagini stanno facendo il giro del mondo, poiché la famiglia vuole fare il possibile per ritrovare il cucciolo ed il responsabile di questo gesto.

Un evento terribile, che ha sconvolto l’intera comunità, ma soprattutto i suoi familiari, che non si sarebbero mai aspettati di dover vivere un dramma simile.

Quelle persone avevano adottato Max da poche settimane e sin da subito avevano instaurato un legame speciale. Pochi giorni prima del rapimento sconvolgente, qualcuno era entrato in casa ed aveva rubato le scarpe.

Shaila, vista la situazione che si è creata in tutto il mondo, non ha voluto dire nulla, per evitare di mettere allarmismi tra i suoi figli ed infatti ha deciso di far finta di niente ed andare avanti.

Però, pochi giorni dopo, mentre in casa non c’era nessuno, qualcuno è entrato nel garage ed ha portato via il loro amato cucciolo. La prima a rendersene conto è stata proprio la mamma, che quando è tornata dal lavoro, ha notato che non c’era più.

Ha visionato tutti i filmati delle telecamere ed è proprio a quel punto, che si è resa conto di ciò che era accaduto. Un ragazzo, con la bicicletta e con il viso coperto, è entrato nell’abitazione ed ha portato via il cagnolino.

Le immagini sono state subito portate alla polizia, che ha deciso di divulgarle per riuscire a trovare il responsabile di questo gesto, ma soprattutto per riuscire a ritrovare Max, per farlo tornare con la sua famiglia. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Una vicenda terribile, che ha sconvolto tutti. Molte persone della comunità stanno aiutando Shaila, a ritrovare il cucciolo.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo evento.