Lodi, scoperto traffico di cuccioli dall’est Europa: 9 indagati Lodi, scoperto traffico di cuccioli dall'est Europa: sono indagate nove persone, tutte di origine italiana

Nelle scorse ore, è stato scoperto un traffico illecito di cuccioli dall’est Europa a Lodi. Per il momento sembrano essere nove le persone indagate, tutte di origini italiana. L’indagine dei carabinieri forestali è partita un anno fa grazie ad alcune segnalazioni e solo poche ore fa, è stato avviato il sequestro. Alcuni cani non sono riusciti a superare il viaggio.

Un episodio sconcertante, poiché durante questi mesi sono venuti fuori dettagli importanti per le forze dell’ordine, che hanno portato proprio alla denuncia di queste persone.

Secondo le informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, questa gente trasportava i cani di razza pregiata, come per esempio i Bouledogue Francesi, Barboncini ed anche Chihuahua.

Li prendevano dall’Ungheria e li portavano fino a Lodi. La maggior parte di loro non aveva la documentazione necessaria e nemmeno il microchip, che è obbligatorio per questi viaggi.

Inoltre, è venuto fuori che venivano venduti in tutto il nord Italia, attraverso annunci in alcuni siti molto famosi. Nella descrizione specificavano: “Sono nati in casa ed i genitori sono visibili!”

Però, la realtà era completamente diversa. Durante le indagini sono cinque i cani accertati, che non sono riusciti a sopravvivere e sono morti poco dopo essere arrivati. Mentre quelli che sono riusciti a sequestrare gli agenti, sono in 36 di tutte le razze che trattavano solitamente.

I viaggi che i cagnolini erano costretti ad affrontare, per loro erano estenuanti ed infatti quelle persone, li portavano nel Paese senza nessuna dovuta cautela, le condizioni di salute adatte e nemmeno le cure di cui avevano bisogno.

Le consegne, di solito, venivano effettuate in strada o in alcuni centri commerciali. Le nove persone, ora, sono state denunciate per i reati di frode in commercio, maltrattamenti animali, falso e ricettazione.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti sulle indagini delle forze dell’ordine.