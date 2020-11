La triste storia della cagnolina Luna ha spezzato i cuori di molte persone, ma soprattutto dei ragazzi che se ne prendono cura ogni giorno. Cerca una casa da molto tempo. Vogliono solo donarle il lieto fine che merita ogni animale, ma che per lei purtroppo ancora non arriva. I suoi occhi sono sempre tristi e spenti.

Era un giorno come un altro per un gruppo di volontari. Stavano facendo tutte le faccende nel loro rifugio.

Quando all’improvviso, all’esterno hanno trovato la cucciola incinta, abbandonata. Per tutto il tempo è rimasta con lo sguardo basso, probabilmente perché aveva capito che i suoi amici umani, non volevano occuparsi di lei.

Infatti l’hanno legata fuori al palo del rifugio e l’hanno lasciata sola e triste. Nessuno si è preoccupato per lei e per i suoi sentimenti. Aveva il cuore pezzi per ciò che le avevano appena fatto.

I volontari senza rifletterci, l’hanno portata subito dentro. Il medico l’ha sottoposta ad una visita ed ha scoperto che nonostante tutto stava bene e che era quasi arrivato il termine della sua gravidanza. Stava per mettere al mondo i suoi cuccioli.

Nel giro di pochi giorni, è arrivato il parto che tutti stavano aspettando. I piccoli stavano bene e per diversi mesi sono rimasti vicino alla loro mamma. Luna era felice, poiché voleva fare il possibile per occuparsi dei suoi figli.

Alla fine i ragazzi, hanno deciso di fare gli annunci per le adozioni. I piccoli hanno trovato delle famiglie perfette, ma per la mamma non è mai arrivata nessuna richiesta. Non si è mai fatto avanti nessuno per adottarla.

Luna ha visto i suoi cuccioli andare via ed infatti si è sentita di nuovo sola ed abbandonata. Da molto tempo ormai è nel suo box e rimane sempre seduta in un angolo. I volontari cercano di fare il possibile per farla tornare a stare bene, ma tutti i loro tentativi non hanno mai portato ai risultati sperati.

La cagnolina per tornare ad essere felice, ha bisogno solo di trovare delle persone disposte ad amarla ed a prendersi cura di lei. Tutti sperano che arrivi anche per questa piccola a quattro zampe, la seconda possibilità di vita che desidera.