Luna è morta, la golden retriever del gruppo cinofili: si è spenta a 14 anni È morta Luna, la golden retriever di 14 anni che ha partecipato a molte operazioni di soccorso

Un terribile lutto ha colpito il gruppo cinofili dei vigili del fuoco. Luna, la golden retriever di 14 anni, è morta. Il suo intervento è stato fondamentale nella maggior parte delle tragedie che hanno colpito l’Italia e tutti infatti, hanno il cuore a pezzi per questa grande ed inaspettata perdita.

I cani di servizio sono dei veri e propri eroi, poiché sono sempre pronti, in ogni occasione, a mettere in pericolo la loro vita, per salvare quella di chi ne ha più bisogno.

Luna faceva parte del nucleo cinofili dei Vigili del Fuoco, della Liguria e per 14 lunghi anni, ha fatto il possibile per cercare di salvare quante più vite possibili, durante i suoi interventi.

Ha partecipato a moltissime operazione di soccorso, ma quelle più famose, sono quelle per il crollo della Torre Piloti di Genova, il suo intervento ad Amatrice nel Lazio, subito dopo il terremoto e la sua partecipazione dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova, dove prestava servizio ogni giorno.

Il suo lavoro di questi anni, non è passato di certo inosservato e tutti infatti, stanno piangendo la sua tragica scomparsa. Era molto conosciuta, per ciò che aveva fatto.

Era guidata dal Vigile del Fuoco Igor Giovinazzo e faceva parte del nucleo cinofilo. Tutti i colleghi ora sono distrutti per il decesso della cagnolina.

Non molti anni fa, è morta anche un’altra cucciola, Camilla. Era una femmina di Border Collie, che si è spenta durante le operazione di soccorso, per un uomo scomparso a Bergeggi.

Luna nei suoi anni di lavoro ha sempre messo in pericolo la sua vita, per aiutare chi ne aveva più bisogno e per sostenere i suoi colleghi. Un’eroina pelosa che ora sta percorrendo il ponte dell’arcobaleno.