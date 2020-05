Il ragazzo ritrova la sua cagnolina Missy, dopo un anno dalla sua scomparsa Ritrova Missy dopo un anno dalla sua scomparsa: era andato a cercare un altro cane

Una storia che ha davvero dell’incredibile è avvenuta pochi mesi fa: una cagnolina chiamata Missy era scomparsa nel nulla e, dopo un anno, il suo amico umano è riuscito a ritrovarla e a riabbracciarla. Tutti sono rimasti a bocca aperta da questa vicenda, considerando anche che il giovane in quel momento stava cercando un altro cane.

Una storia incredibile che, infatti, è diventata presto virale. Il ragazzo, chiamato Delon Pearson, aveva adottato la cucciola diversi anni prima.

Missy, Akita di otto anni, viveva con la sua famiglia a Liverpool ed era molto felice con loro. Un giorno però è accaduto l’impensabile.

La cagnolina era fuori dalla sua abitazione per fare i suoi bisogni come suo solito, quando all’improvviso il suo amico umano è uscito per farla rientrare e di lei non c’era più traccia.

Ha iniziato a cercarla ovunque ma nessuno aveva notizie. La famiglia era disperata! Per loro tutto questo era un dolore terribile e volevano fare di tutto per riabbracciarla. Hanno appeso volantini in giro provando a spargere più possibile la voce. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Dopo diversi mesi, Delon ha deciso che era arrivato il momento di adottare un altro cane. Così si è messo subito a cercare sul web. Dopo diverse settimane, in un rifugio, ha trovato una cucciola proprio identica a Missy. C’era scritto che era stata abbandonata due mesi prima in una stazione di servizio.

È andato subito in quel posto e quando l’ha rivista, dopo un anno, ha capito che era la sua amata amica a quattro zampe. La loro riunione è stata del tutto incredibile e i volontari del posto hanno notato subito che anche lei era felice di rivederlo. I dati sul microchip erano stati cancellati e per questo non erano riusciti a risalire a lui.

L’uomo non aveva detto nulla alla sua famiglia e quando è tornato a casa con la piccola, tutti erano al settimo cielo. L’uomo ha raccontato: “Tutto è tornato come se non fosse successo nulla. Scodinzolante, si è seduta dove lo faceva sempre e tutto è tornato ad essere bello come prima!”

Una storia incredibile che ha lasciato tutti a bocca aperta. Fatela conoscere anche ai vostri amici, condividete!