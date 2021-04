Luna, la cucciola di Samoiedo si rifiuta di scendere le scale invisibili (video)

Il cucciolo e le scale invisibili: la proprietaria non riesce proprio a convincere il suo cane ad andare giù per quella scalinata che ha gli scalini in plastica trasparente. Si vede il piano inferiore: e se all’improvviso il povero cagnolino dovesse cadere di sotto? La padrona deve prenderlo in braccio perché lui da solo proprio non ce la fa!

Fonte Pixabay

Luna è un adorabile cucciolo di Samoiedo di soli 6 mesi. Adora divertirsi e giocare e non ha alcuna preoccupazione nella vita. Come tutti i bambini si gode solo ed esclusivamente la vita.

C’è solo una cosa che proprio non riesce ad affrontare, una paura che lo paralizza ogni volta che si trova di fronte. Le scale invisibili sono il suo nemico numero uno. Ha una paura folle di scenderle.

Luna non ha mai avuto problemi a salire e scendere le scale. Quindi la madre non ci ha pensato prima di portarlo a casa del suo ragazzo per la prima volta. Lui ha scale di plastica trasparente e il cucciolo di Samoiedo è rimasto paralizzato.

Non appena le ha viste ha deciso che non erano sicure. Non poteva camminare lì sopra e niente e nessuno poteva fargli cambiare idea al mondo. Nemmeno la dolcezza della sua mamma umana.

Il cucciolo e le scale invisibili non vanno d’accordo: lo devono portare in braccio

Abbiamo capito per la prima volta che le scale trasparenti a casa del mio ragazzo erano un problema quando si rifiutava di camminarci sopra. Fortunatamente non le importa affatto di essere portata in braccio, quindi adorava le coccole extra. Sfortunatamente, però, penso che le abbiamo fatto capire che può essere portata giù ogni volta.

Queste le parole di Emily, la mamma umana di Luna, a The Dodo. Il cane adora essere trasportato: non è che lo fa apposta per guadagnarsi qualche coccola in più?