Il fenomeno del dognapping, ossia del rapimento di cani, è purtroppo sempre più diffuso. Recentemente, una donna di nome Caroline e la sua cagnolina Luna sono rimaste vittime di un episodio del genere, nel bel mezzo di una apparentemente tranquilla passeggiata diurna in città. Leggi di seguito per scoprire cosa è successo.

Caroline Busby vive a Malven, nel Worcestershire, da ormai molti anni. Tutti i giorni esce con la sua cucciola di bulldog francese per fare una passeggiatina in città. Una cittadine che è sempre stata molto tranquilla.

Tuttavia, quel giorno stava per succedere qualcosa che nessuno poteva minimamente immaginare. Due uomini, che inizialmente si erano nascosti dietro ad un cespuglio, sono sbucati ed hanno fermato Caroline e Luna.

Sembravano cordiali ed hanno iniziato a fare delle domande sulla cagnolina. D’un tratto, mentre uno parlava con la donna, l’altro ha slacciato il guinzaglio di Luna, l’ha presa in braccio e se ne è andato via di corsa portandola via.

Scioccata e impaurita, Caroline ha subito chiamato la Polizia per denunciare l’accaduto.

Fortunatamente, le telecamere a circuito chiuso di un’abitazione vicina avevano ripreso l’intera scena. Dal momento in cui i due ladri di cani si nascondevano, a quello in cui hanno effettivamente compiuto il reato.

Luna torna a casa

Caroline, con l’aiuto di sua figlia Kirsty, ha pubblicato degli annunci sul web con delle foto della sua cucciola e dei due malviventi, raccontando per filo e per segno ciò che era successo.

Tutta la comunità ha aiutato le due, condividendo il post a più non posso. Questa mossa, ha permesso alla povera cagnolina di essere rintracciata a 8 chilometri di distanza da casa sua, soltanto 24 ore dopo.

Stava bene, ma era impaurita come sua mamma per la terribile avventura.

Anche se la cucciola è tornata tra le sue braccia, ora Caroline ha paura ad uscire da sola con Luna. Considerando anche che i due colpevoli di questo gesto vile ancora sono a piede libero.

Le autorità hanno divulgato le loro fotografie, con la speranza di ricevere le informazioni necessarie per rintracciarli e fermarli.

Caroline, sua figlia Kirsty e tutti i proprietari della città chiedono che questi reati vengano puniti severamente e si augurano che non si verifichino più.