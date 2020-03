L’unico desiderio di Hodu era quello di andare via per sempre da questo mondo L'unico desiderio di Hodu era quello di andare via per sempre da questo mondo, ma alla fine tutto è cambiato..

Hodu è una dolce cagnolina, che è stata trovata da un gruppo di volontari, mentre stava aspettando la fine della sua vita, nel bagno di una stazione di servizio. Le sue condizioni erano molto gravi e per questo motivo, desiderava solamente andare via da questo mondo per sempre. I ragazzi, quando hanno saputo della sua esistenza, sono andati subito sul posto per conoscerla e volevano solamente aiutarla a riprendersi il prima possibile. Nessuno ha mai saputo come questa piccola sia arrivata in quell'area, ma l'unica cosa certa è che non potevano permetterle di andare via da questo mondo per sempre. Hodu, quando ha visto quei ragazzi donarle l'amore e le attenzioni che non aveva mai ricevuto, era al settimo cielo. Non è più riuscita a trattenere l'eccitazione. Il medico, dopo averla sottoposta ad un'accurata visita, ha scoperto che aveva un'infezione all'occhio e che doveva rimuoverlo, ma voleva aspettare che tornasse ad essere in ottima salute. I volontari hanno raccontato subito la sua storia sul web ed una giovane donna si è fatta avanti per adottarla. Il suo unico sogno era quello di poter donare a Hodu la vita che non aveva mai avuto. Tutti sono rimasti a bocca aperta dal desiderio e della tenacia della ragazza. Infatti, sin da subito, le hanno permesso di conoscerla e di passare un po' di tempo insieme. Tra loro è stato amore a prima vista e vederle insieme era bellissimo per tutti. Infatti la cucciola è potuta andare nella sua nuova famiglia molto presto. Ecco il video della sua storia di seguito: La donna, inoltre, ha preparato Hodu all'intervento che doveva subire e grazie a lei, è riuscita anche a riprendersi molto in fretta. Vederla è stato incredibile per tutti i ragazzi. Ogni cane merita una seconda possibilità di vita e questo infatti è il caso di questa dolce cucciola. Adottate nei rifugi della vostra città.