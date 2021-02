L’uomo non ci ha pensato due volte e un passante ha ripreso la scena con il cellulare

Questa storia ci ridà fiducia nell’umanità, spesso troppo distratta da fermarsi ad aiutare chi è bisognoso. Un giardiniere coraggioso, infatti, ha messo a rischio la sua vita pur di salvare un povero cucciolo dall’annegamento. Senza il suo intervento, forse il cagnolino non ce l’avrebbe fatta a mettersi in salvo.

Fonte Pixabay

Amos Ndlovu è un giovane giardiniere sudafricano che ama gli animali domestici. Un giorno gli hanno detto che un cucciolo era caduto nelle acque gelide di una diga, che si trova a KwaZulu-Natal, in Sud Africa.

Quando vide il piccolo animale che stava per annegare, non ci ha pensato su due volte e si è messo in cammino nelle acque alte e fredde pur di salvargli la vita. Ha rischiato più volte di scivolare e annegare, ma non importava.

Non è stato facile per Amos Ndlovu raggiungere il cane, dal momento che la corrente dell’acqua era molto forte e il cucciolo era così spaventato. Ma alla fine ha iniziato a fidarsi di quel giovane giunto lì solo per dargli una mano.

Il giovane giardiniere ha messo a rischio la sua stessa via pur di salvare il cucciolo a morte certa. E ora il suo gesto di coraggio ora è conosciuto in tutto il mondo. Non solo la sua comunità ne è a conoscenza, ma ance il resto del globo lo applaude.

Non l’ho fatto per suonare o dimostrare qualcosa, ma per dare un piccolo aiuto a un essere vivente in difficoltà.

Il ragazzo possiede diversi cani, quindi sa bene come guadagnarsi la loro fiducia: gli ha parlato con una voce dolce quando il cane gli si è avvicinato e gli ha permesso di aiutarlo.