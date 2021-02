Avvistato un branco di cani con il pelo blu: si indaga su una fabbrica

Le immagini di un branco di cani con il pelo blu, arrivano dalla Russia, precisamente dalla città di Dzerzhinsk e si sono rapidamente diffuse sul web, facendo infuriare migliaia di persone. Sono stati ripresi circa sette cani diversi, tutti con il pelo di colore blu.

Credit: Facebook

Secondo diversi esperti, che hanno voluto dare il proprio parere, gli animali si troverebbero in quelle condizioni a causa degli scarti di un impianto chimico abbandonato che si trova proprio in quella zona.

Cani con il pelo blu: colpa di una fabbrica abbandonata

Dzerzhinskoye Orgsteklo è una fabbrica abbandonata e in disuso da ormai molto tempo. Circa sei anni fa, i proprietari hanno deciso di lasciare l’attività, per via dei problemi economici.

Credit: Facebook

Nel pieno della sua attività, la fabbrica produceva acido cianidrico e plexiglass. Si crede quindi che i sette randagi abbiano trovato residui all’interno della struttura abbandonata e attirati dall’odore o magari solo per gioco, si siano rotolati nella sostanza blu.

Una sostanza che però potrebbe essere tossica per quei poveri animali e costare loro perfino la vita.

L’intervento delle forze dell’ordine

Dopo che le immagini si sono diffuse sui social network, gli agenti delle forze dell’ordine del posto, hanno chiesto l’autorizzazione per poter trovare e catturare i randagi e portarli da un veterinario, per una valutazione delle loro condizioni di salute.

Credit: Facebook

Nei diversi filmati pubblicati dai residenti della zona, gli animali appaiono in buone condizioni di salute, nonostante la loro pelliccia sia completamente blu.

Le indagini sono ancora in corso e non è noto se la responsabilità ricadrà sui proprietari dell’azienda abbandonata. Gli investigatori dovranno prima accertarsi che ci siano dei residui chimici nella struttura, che possano aver causato quel pelo blu al branco di randagi.