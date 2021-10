Un uomo che odiava i gatti e si dichiarava indifferente ai felini è stato sorpreso a cullarne uno in braccio. Andi Bortolini di Passo Fundo, Rio Grande do Sul, ha raccontato una storia che vi farà sorridere. Il suo compagno Luis Dias da sempre diceva che non voleva avere gatti. Tuttavia la moglie alla fine lo ha sorpreso mentre stava amorevolmente cullando il gatto di nome Darwin.

Fonte foto da Facebook di Andi Bortolini

Luis Dias ha sempre detto alla moglie che non voleva gatti in casa. Tuttavia Andi ha deciso di ignorarlo e ne ha adottato uno, Darwin. Inutile a dire che Darwin è diventato ben presto il beniamino di casa, anche del coriaceo Luis.

In una foto, infatti, Luis è stato immortalato mentre tiene il gattino in braccio e lo culla e canta per lui come se stesse tenendo in braccio un bambino. E il gattino ha apprezzato costì tanto questa situazione da chiudere gli occhietti e ronfare soddisfatto.

Così la moglie non ha potuto fare altro che rivelare al mondo questa deliziosa scenetta, svelando su Facebook che la persona che fino a qualche giorno prima tuonava che non voleva i gatti perché non gli piacevano i felini è stato quello che si è maggiormente innamorato del gattino.

Fonte foto da Facebook di Andi Bortolini

L’uomo non odiava i gatti, probabilmente. Anche però ora ne è pazzo

L’amore verso il piccolo Darwin è così tanto che ormai si siede a tavola con la sua famiglia per fare colazione. Le foto hanno ricevuto tantissime reaction, condivisioni e commenti di persone estasiate da questa vicenda. Molti utenti sostengono che sia impossibile non innamorarsi dei gatti. Una di loro ha rivelato che la stessa cosa è successa a casa sua: al marito non piacevano i gatti e ora sono arrivati ad averne quattro.

Fonte foto da Facebook di Andi Bortolini

Quanti di noi si sono ritrovati in una situazione simile? Solitamente è sempre il membro della famiglia che protesta di più quando si tratta di prendere un animale in casa quello che poi si affeziona di più.