La riunione bellissima tra Piper e la sua famiglia umana: sono stati separati per 3 lunghi anni

Una bellissima riunione è stata pubblicata sul web poco tempo fa. La protagonista è una dolce cagnolina, chiamata Piper che ha potuto riabbracciare la sua famiglia umana, tre anni dopo la loro separazione. Tutti sono al settimo cielo per come si è conclusa la storia.

CREDIT: FACEBOOK

Tutto è iniziato ormai molto tempo fa. Becca Brown è la moglie di un militare dell’Aeronautica. Di conseguenza poco tempo dopo aver adottato la cucciola, ha scoperto che doveva andare con il marito in Germania.

L’intera famiglia si doveva trasferire, però non potevano affatto portare la loro piccola a quattro zampe. Tutti erano distrutti, poiché desideravano solo averla vicino. Non avevano altra scelta che trovarle una nuova casa.

La donna si è messa subito a cercare e, alla fine, ha trovato un uomo che sembrava essere perfetto per la loro cagnolina. Viveva in Kansas ed aveva già adottato altri cani con situazioni difficili alle spalle.

CREDIT: FACEBOOK

Tutti erano distrutti per questa separazione drastica ed improvvisa. Becca e i suoi bambini non avevano altra scelta che dimenticare la loro amata amica a quattro zampe.

La riunione tra Piper e la sua famiglia

Esattamente 3 anni dopo è avvenuto qualcosa di davvero inaspettato. La famiglia era tornata a vivere in America, ma sapevano che ormai non potevano più riprendere la cucciola. Tuttavia, un giorno hanno ricevuto una chiamata sorprendente.

Un ragazzo, il figlio di Carla Olmstead aveva trovato la cagnolina a vagare per la città sola e triste. Era magra e disidratata. Per chiedere aiuto si era messa davanti la macchina di quell’essere umano, con la speranza che avrebbe fatto qualcosa per mettere fine alle sue sofferenze.

Il giovane non poteva lasciarla il quello stato. Per questo dopo aver preso sua madre, hanno deciso di portarla d’urgenza dal veterinario. È proprio a questo punto che è venuta fuori la verità. Piper aveva un microchip ed era intestato a Becca Brown.

CREDIT: FACEBOOK

Quando la sua amica umana ha ricevuto quella chiamata ne è rimasta sorpresa. Era al settimo cielo. Carla alla fine si è anche offerta di riportare la cucciola nella sua abitazione. Nessuno sa cosa sia accaduto all’uomo che aveva deciso di adottarla, ma la cosa certa è che la piccola ha riconosciuto in fretta la sua amata famiglia.