La terribile situazione in cui si trovava Mabel insieme ai suoi cuccioli, era davvero straziante. Tuttavia, i volontari per riuscire a salvarli hanno dovuto utilizzare un drone, poiché avevano paura che nel vederli sarebbero fuggiti. La vicenda però ha avuto il lieto fine che tutti speravano.

Questa storia per noi è l’ennesima dimostrazione del duro lavoro che questi ragazzi dal cuore enorme svolgono ogni giorni. Tutti i cuccioli meritano una seconda possibilità di vita.

Il salvataggio è avvenuto solo poco tempo fa, quando i volontari hanno scoperto della situazione di questi poveri cani tramite una segnalazione. Una escursionista li ha visti mentre vagavano in una montagna.

Non si sono mai avvicinati a lei, ma la donna viste le loro condizioni, ha deciso di lasciare del cibo per tutta la famiglia a quattro zampe. In seguito, nel vedere il rifugio traballante in cui vivevano, ha deciso di allertare i ragazzi di Big Paw Rescue.

La situazione di questi poveri cani era davvero grave. Non avevano un posto sicuro e caldo in cui poter vivere, ma non avevano nemmeno dei cibo. Non potevano vivere ancora in quelle condizioni.

L’intervento dei ragazzi per la piccola Mabel e per i suoi cuccioli

Proprio per questo motivo, i volontari sono andati subito a vedere. Tuttavia, per non invadere il loro spazio, hanno deciso di utilizzare un drone per trovare il loro rifugio.

La piccola Mabel ha condotto i ragazzi dai suoi figli. Per catturarli hanno dovuto usare del pollo e per fortuna, la famiglia a quattro zampe si è subito fidata di quelle persone dal cuore enorme.

Li hanno portati nel rifugio, ma dopo una vista medica, una volontaria si è presto fatta avanti per tenerli nella sua abitazione. I cagnolini non potevano vivere in quel posto, perché c’era troppo confusione e si sarebbero spaventati.

Mabel ora vive insieme ai suoi figli con una famiglia affidataria e poco alla volta, stanno facendo dei miglioramenti. Vederli adesso è bellissimo, perché sono sani, felici e soddisfatti di tutto ciò che hanno.