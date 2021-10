Questa è la storia di una maestra che vive in auto perché non ha altra via d’uscita. Non può abitare in una casa, con un tetto sulla testa, con un impianto di riscaldamento, con acqua corrente e con tutti i comfort che noi tutti diamo oggi per scontati. E sapete perché vive in queste condizioni? Perché per nessuna ragione al mondo è intenzionata ad abbandonare i suoi amati cuccioli.

Hillary Barrows ha viaggiato per tutta l’Europa, dando lezioni di inglese. Attualmente vive nel Regno Unito dove si è diplomata come imprenditrice. Non è sola, ma vive con due adorabili cagnoloni, Robbie e Cleo, che sono sempre con lei. Dove va la maestra, vanno loro.

L’insegnante di inglese, però, da circa quattro mesi è costretta a vivere in macchina, per non abbandonare i suoi cani. Un esempio per tutti quanti per far comprendere quanto l’amore per gli animali è più forte di qualsiasi difficoltà. La donna 57enne non rinuncerebbe mai ai due cani.

Hillary Barrows vive in un parcheggio da quando ha deciso di tornare a casa, nella contea di Kent. Purtroppo non può permettersi una casa. Il governo le ha assicurato una sistemazione, ma Robbie e Cleo, a quanto pare, non sarebbero contemplati.

Mi offrirete un soggiorno di emergenza, ma i cuccioli non possono venire con me e io non da nessuna parte senza i miei cuccioli.

Queste le parole della donna che da quando è tornata è costretta a vivere all’interno di una macchina parcheggiata davanti a un supermercato.

Maestra vive in auto e continua a cercare lavoro, ma non vuole lasciare i suoi cani

Per fortuna ha un McDonald’s poco distante, dove può ricaricare cellulare e computer e continuare a cercare lavoro. Ma non è ancora riuscita a trovare nulla.

La storia della maestra ha sollevato la coscienza di molti. E ora è partita una gara di solidarietà per poterla aiutare. Lei è inglese, con passaporto britannico e deve poter avere un aiuto. Insieme ai suoi cani, ovviamente.