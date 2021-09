Il povero maiale sopravvive cadendo da quel camion che lo stava portando, insieme ad altri suini, verso una morte certa, visto che era diretto al macello. Non sappiamo se sia caduto accidentalmente dal mezzo di trasporto o si sia gettato giù odorando una situazione di pericolo. Quello che sappiamo è che una donna passando di lì lo ha portato in salvo.

L’evento ha avuto luogo lo scorso 23 maggio, intorno alle 15,30, in Brasile, a sud dell’autostrada BR-101 a São José, nella Grande Florianópolis. Un autista trasportava un carico di suinetti in un camion e con tutta probabilità la loro destinazione era il macello, anche se non si ha la certezza.

La strada è molto trafficata e a un certo punto alcuni automobilisti si sono accorti che dal camion era caduto qualcosa. Era un maialino, atterrato proprio sopra il marciapiede, davanti agli occhi increduli dei passati e degli automobilisti che hanno assistito alla scena. Una biologa presente è subito corsa in suo aiuto.

La biologa Rosa Elisa Villanueva ha assistito all’accaduto e ha subito fermato l’auto, per correre ad aiutare il povero maiale in difficoltà. Pensava gli potesse essere successo qualcosa di grave.

Ho cercato di fermare il traffico per lunghi minuti, finché i ciclisti e le auto si sono fermati e mi hanno chiesto cosa stesse succedendo. Quando le persone hanno capito cosa stava succedendo e hanno visto il maialino, mi hanno aiutato e siamo riusciti a fermare il traffico. Sono subito corsa e ho preso il maiale.

Maiale sopravvive cadendo dal camion e viene soccorso da persone di buon cuore

Lo hanno subito portato da una veterinaria specializzata, Izabelle Joanny de Oliveira. Il maiale aveva solo una zampa posteriore rotta: durante il ricovero tutti si sono innamorati di lui.

Lo hanno chiamato Baby Pig e a metà giugno lo hanno portato da Santa Catarina a San Paolo, in una fattoria nella Serra da Cantareira, dalla sua nuova famiglia per sempre.

