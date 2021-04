Malamute a dieta: la miglior fonte di ispirazione per perdere peso

Il Malamute a dieta dimostra che volendo si possono perdere quei chili di troppo che ci preoccupano e mettono a rischio la salute di tutto l’organismo. Lo sappiamo che è difficile fare qualche piccolo sacrificio, ma la storia di questo bel cagnolone che è riuscito a rimettersi in forma dimostra che volere è assolutamente potere. Si può perdere peso e vivere comunque felici.

Woody è un bellissimo cucciolo di Malamute che da luglio a dicembre ha perso 53 libbre, poco più di 24 chili. L’Alaskan Malamute aveva qualche chilo di troppo e nel 2020 ha deciso (o meglio i suoi proprietari hanno deciso) per un cambio drastico.

Pesava il doppio di quanto avrebbe dovuto, arrivando a pesare, tra pelliccia e grasso, più di 200 libbre (90 chili). E per un cane della sua razza sono tantissimi. Ma in 5 mesi è riuscito a perdere quei chili di troppo, appassionandosi al fitness.

Pam Heggie, la mamma adottiva di Woody, vive ad Edmonton. In casa si sono tutti messi da fare per aiutare il cane, raccontando su Instagram i suoi progressi.

Sta andando alla grande. Solo che è molto divertente, pensa di essere piccolo, ma non lo è. Anche quando avrà un buon peso, sarà comunque un cane molto grosso. Ma è molto loquace, molto esigente. Non si possono saltare passeggiate o cose del genere. Non nel mondo di Woody.