Mamma attaccata dal cane in strada, il figlio di soli 6 anni le salva la vita

Mamma attaccata dal cane di strada che non le avrebbe dato scampo. Se non fosse stato per suo figlio, un bambino di soli 6 anni, che sprezzante del pericolo è intervenuto per chiedere aiuto e salvare la vita della sua mamma.

Un cane ha aggredito improvvisamente una donna di 34 anni, scagliandosi contro di lei senza un motivo. Era da sola con suo figlio, un bambino di soli sei anni. Di fronte a quella scena il piccolo non si è perso d’animo. Ha preso la sua bicicletta ed ha raggiunto il più vicino negozio, dove ha chiesto aiuto. Alcuni uomini hanno fatto di tutto per allontanare il cane allertando i soccorsi.

Il salvataggio della mamma attaccata dal cane

Il cane stava mordendo la sua mamma e il piccolo è subito intervenuto nel migliore dei modi possibili. La storia ci arriva dal villaggio di Ivanovka, nel centro dell’Azerbaijan, dove Olga Bosonogova, una donna di 34 anni, e suo figlio vivono. Il piccolo Matvey le ha salvato la vita chiamando i soccorsi mentre il Cane da pastore dell’Asia centrale continua ad aggredire la donna.

Con tutta probabilità sarebbe morta se il figlio non avesse pedalato con tutte le sue forze per arrivare in un negozio urlando “Salvate la mia mamma, salvate la mia mamma“. Alcune persone lo hanno subito seguito, arrivando giusto in tempo per salvare la donna, che sanguinava. Il cane la stava trasportando via. I soccorritori non hanno potuto salvarle il braccio.

Il cane era molto forte, la teneva stretta tra le mascelle, l’ha trascinata per metri. La donna è vedova e ora senza un braccio non sa cosa farà. Ma spera che il proprietario del cane riceva la giusta punizione per non aver sorvegliato il suo cane.

Non era un randagio, ma era solito girare per il villaggio da solo. E ha rischiato di uccidere una donna.