Mamma cane cerca di seppellire i suoi cuccioli, per proteggerli dalle fiamme Mamma cane disperata, cerca di seppellire i suoi cuccioli, per proteggerli dalle fiamme. Ecco come si è conclusa la sua storia...

La vicenda è accaduta a Valparaiso. Quando gli incendi boschivi hanno attraversato la città, i residenti si sono ritrovati in una situazione devastante. Oltre 200 case sono state distrutte dalle fiamme. Immediato è stato l’intervento dell’unità militare e dei vigili del fuoco, che hanno cercato con tutte le loro forze di contrastare la situazione. Durante le loro operazioni, i soccorritori si sono imbattuti in un cane di nome Blackie, che aveva da poco dato alla luce dei cuccioli. I vigili del fuoco erano stati allertati dai residenti della zona, che affermavano che una mamma cane avesse seppellito i suoni cuccioli. Blackie voleva soltanto proteggere la sua prole e il suo istinto materno, le aveva detto di coprire i loro corpi, così da proteggerli dalle fiamme. Alla vista degli uomini dei vigili del fuoco, la povera mamma capì di non avere alternative e permise loro di prendere i suoi piccoli. Erano tutti vivi, nove bellissimi cuccioli. La storia di Blackie e di quello che aveva fatto, se si è presto diffusa in tutto il paese e nel giro di poco tempo, mamma e cuccioli hanno trovato una casa amorevole. Il gesto di questa mamma, ci dimostra che anche nel mondo animale, l’amore verso la propria prole, non ha limiti. Il video della storia: In quel momento di devastazione, per questa cagnolina tutto ciò che contava erano i suoi cuccioli ed ha iniziato a scavare, nel tentativo di fare una buca, dove sotterrarli e tenerli al sicuro, fino alla fine dell’incendio. Un grazie speciale va agli uomini dei vigili del fuoco, che grazie al loro intervento, hanno dato una seconda possibilità di vita a Blackie e ai nove cagnolini. È bello vedere che in un momento come quello, viene dato lo stesso valore alla vita animale, di quello della vita di un essere umano. Leggete anche: La nuova passione della piccola Penni. Bigodino.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI