La nuova passione della piccola Penni La nuova passione della piccola Penni, che ha portato anche al suo cambiamento

Un ragazzo, chiamato Blaine, diverso tempo fa, ha deciso di adottare una cagnolina chiamata Penni. Era stata portata nel rifugio della città e visto che non aveva avuto richieste, stavano per sottoporla ad eutanasia. L’uomo non poteva permetterlo, infatti ha subito firmato i moduli per la sua adozione.

L’ha portata subito a casa con sé, ma la cucciola per sei lunghi mesi non ha avuto intenzione di legare con il suo nuovo amico umano.

Penni rimaneva sempre seduta in un angolo, non giocava e non voleva nemmeno uscire per andare a fare delle passeggiate. In più era sempre spaventata da ogni tipo di rumore. Blaine non riusciva proprio a capire il motivo dietro questo suo comportamento.

La cucciola era stata salvata da una famiglia, che la teneva sempre chiusa in uno scantinato, senza permetterle di uscire. Nessuno le aveva mai dato l’amore e l’affetto che meritava.

Sei mesi dopo averla adottata, il ragazzo ha deciso di trasferirsi dal New Jersey a Las Vegas ed è proprio in quel momento che è accaduto qualcosa di davvero speciale, che ha stupito anche il suo amico umano. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

I due hanno iniziato a fare delle lunghe escursioni ed hanno iniziato a legare il rapporto grazie alla passione che avevano trovato in comune. Vederli è davvero bellissimo.

Blaire e Penni amano fare lunghe passeggiate nella natura e grazie a questo, hanno iniziato a legare ed a rendere speciale il loro rapporto.

Il ragazzo dice che la cucciola è un ottima compagna di avventura. Girano per il Nevada, la California, Utah ed Arizona. In più, grazie a questa passione, la cagnolina è diventata molto più sicura di sé e non ha più paura di tutti i rumori, come accadeva in passato.

Una storia meravigliosa, che ci dimostra i miracoli che riesce a fare l’amore e lo sport. Fatela conoscere anche ai vostri amici, condividete!

