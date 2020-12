Mamma chiede al cane di abbaiare dolcemente: come ha risposto lo Shiba Inu?

Si può chiedere al proprio cane di abbaiare dolcemente? Voi lo avete mai fatto rivolgendovi a Fido, quando magari aveva fatto un po’ troppo chiasso o voi avevate così tanto mal di testa da non riuscire proprio a portare un po’ di pazienza? Ecco a voi una mamma umana che ci ha provato con il suo Shiba Inu. Come è andata a finire?

Fonte Pixabay

Mame è un bellissimo Shiba Inu che vive in Giappone con la sua famiglia. La coppia è molto affiatata e pare che la sua mamma umana abbia trovato un modo brillante di gestire la voce del suo adorato animale domestico.

Lo Shiba Inu non è assolutamente un cane facile da addestrare. È nel suo carattere e nella sua personalità, è più forte di lui. Non a caso è una delle razze più difficili da educare.

Fonte Pixabay

La mamma umana di Mame deve aver lavorato duramente per insegnare al suo cane un trucco che usa quando deve abbaiare. Un trucco che potrebbe tornare utile anche a molti altri proprietari.

Siete pronti a vedere il video che arriva dal Giappone, fortunatamente sottotitolato in inglese, per carpire i suoi segreti?

Fonte Pixabay

Come fa il cane ad abbaiare dolcemente?

Per prima cosa la mamma umana chiama il cane con il suo nome. In risposta, ovviamente, il cane si mette ad abbaiare in modo molto rumoroso.

La mamma allora gli domanda se è quello il modo di abbaiare. E Mame abbaia di nuovo con un tono di voce davvero molto alto.

Fonte YouTube guettavogel

A questo punto, però, la mamma cambia la domanda:

Puoi abbaiare un po’ più dolcemente, giusto?

Mame torna ad abbaiare, ma con un tono di voce più delicato. E quando la mamma gli chiede di abbaiare ancora più dolcemente, il cane dimostra di saperlo fare!

Ed è una scenetta dolcissima!