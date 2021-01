Mamma di 6 cuccioli chiede aiuto: sono rimasti intrappolati sotto casa

Questa è la storia di una coraggiosa mamma di 6 cuccioli che ha fatto tutto quello che era in suo potere per poter aiutare i suoi figlioletti. I piccoli erano rimasti intrappolati sotto casa e lei ha attirato l’attenzione delle persone giuste per poterli portare in salvo. Non perdendo mai di vista nemmeno un momento del loro salvataggio.

Fonte Pixabay

Bubba è una dolce cagnolino che a un certo punto ha cercato di attirare l’attenzione dei passanti in ogni modo possibile e immaginabile. La cagnolina ha iniziato a entrare e uscire da un buco che conduceva sotto una casa.

Chi era accanto a lei ha capito che qualcosa non andava bene. E così queste persone hanno cercato aiuto. Due uomini hanno iniziato a scavare nel punto in cui Bubba continuava a infilarsi, per capire quale fosse il motivo del suo gesto.

Fonte Pixabay

Uno degli uomini si è infilato nel buco, scoprendo che dentro c’erano sei cuccioli che erano rimasti intrappolati dentro. Erano calmi e sereni, stavano dormendo, ma dovevano uscire assolutamente da quel buco.

Quelle persone di buon cuore hanno fatto tutto quello che era in loro potere per salvare i figli di Bubba. Per fortuna in breve tempo tutti i cagnolini sono stati messi in sicurezza: ed erano tutti sani e salvi. E vivi. Per la gioia di Bubba, che finalmente poteva calmarsi.

Fonte YouTube AnimalShelter

Il coraggio di questa mamma di 6 cuccioli rimasti intrappolati

Bubba è sempre stata accanto ai soccorritori che hanno permesso ai suoi cuccioli di mettersi in salvo. E un video dimostra che anche in seguito, mentre le persone li esaminavano per capire se fossero in forze, non li ha mai persi di vista.

Fonte YouTube AnimalShelter

Bubba è una cagnolina davvero coraggiosa. Che come ogni altra mamma del regno animale avrebbe fatto qualsiasi cosa per mettere in salvo i suoi cuccioli.