Il Bulldog francese testardo a cena si mette a litigare con la sua mamma. E la coppia va avanti a discutere per un bel po’ di tempo. Perché non sembrano proprio riuscire a scendere a patti. Ma quale sarà mai il motivo di questa discussione tanto accesa che il cane non riesce proprio a terminare in nessun modo?

Fonte Pixabay

Il cane sembra proprio infuriato. C’è qualcosa che non riesce a digerire. Ed è proprio il caso di dirlo, perché a quanto pare lui sta chiedendo alla sua mamma umana di poter mangiare la cena.

Peccato che, come suggerisce la donna, sono appena le 3.45, mancano ancora 3 ore per poter consumare il prossimo pasto. E non si può assolutamente anticipare.

Fonte Pixabay

Il cane, testardo, allora ci riprova facendo gli occhi dolci alla sua mamma umana. Sperando di intenerirla almeno in questo modo. Ma lei non ne vuole sapere niente.

La donna lo avverte che ha già mangiato abbastanza e che dovrà aspettare il momento giusto per mangiare ancora. E lui si offende e le dà le spalle. Come i bambini che fanno i capricci.

Fonte Pixabay

La mamma umana cerca di far ragionare bulldog francese testardo

La mamma si lamenta con il cane. Perché sembra che il cucciolo voglia farla sentire inadeguata. Come se non facesse abbastanza per lui, non gli passasse abbastanza cibo, non lo ricoprisse con sufficiente amore o con abbastanza attenzioni.

Ma questo non è vero, perché la donna fa tutto per lui. Ma il cane sembra non voler sentire ragioni.

Fonte YouTube Great Short Story

Il Bulldog ci riprova per tutte le due ore successive. Ma la mamma è irremovibile. Nons i mangia niente prima dell’orario di cena prestabilito.

La donna invita il cane a essere paziente. Magari come la sorellina, che è dolce e tranquilla. Ma non c’è verso di far ragionare il cucciolo testardo. Fino a quando finalmente non gli viene servito il cibo, ovviamente!