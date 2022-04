Lattea è una mamma che ha protetto i suoi piccoli dopo che qualche scellerato a deciso di disfarsi di tutta la famiglia. Per fortuna, però, li ha lasciati davanti alla porta di un rifugio. I volontari hanno trovato mamma e cuccioli abbandonati in una scatola. Stavano tutti bene e ben presto ognuno di loro ha trovato la sua casa per sempre.

Fonte foto da video su YouTube di chanceforpets

Chance for Pets ODV è un’associazione che si occupa di salvare animali in difficoltà, dando loro un aiuto a riprendersi e trovando per loro famiglie amorevoli e case per sempre. Proprio come hanno fatto i volontari per mamma Lattea e i suoi cuccioli.

La cagnolina era stata chiusa dentro una scatola di cartone, completamente sigillata. Qualcuno aveva poi lasciato la mamma e i suoi cuccioli appena nati davanti alla porta di un rifugio. Questa è stata la loro unica fortuna, perché presto sono stati portati in salvo.

In un video pubblicato su TikTok l’associazione racconta la disavventura di mamma Lattea e dei suoi cuccioli:

Tempo fa vi abbiamo parlato di Lattea, la mammina trovata con i suoi cuccioli dentro ad una scatola. Certe cose non smettono mai di sconvolgere: sigillati dentro un pacco come oggetti difettosi. Abbandonati, per fortuna, davanti a un rifugio, che, nonostante sia impossibilitato ad accogliere cuccioli così debilitati, non si è voltato dall’altro lato.

Fonte foto da video su YouTube di chanceforpets

Mamma e cuccioli abbandonati in una scatola: tutti sono stati per fortuna adottati

Il video ha fatto il giro del mondo, collezionando molti like, molte visualizzazioni e molti commenti. E proprio tra i commenti leggiamo una bella notizia.

Fonte foto da video su YouTube di chanceforpets

Molti hanno chiesto informazioni per sapere come stessero mamma e cuccioli. E la stessa associazione in difesa degli animali ha dato la bella notizia: