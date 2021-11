Su internet è apparso un bellissimo video che ha per protagonisti una dolce mamma e il suo orsetto che si trovano in giro a passeggiare. All’improvviso la coppia si imbatte in una palla e come farebbe chiunque di noi la madre orsa e il piccolo orsetto si mettono a giocare insieme a calcio. E sembrano anche divertirsi molto con quel pallone a giocare insieme.

Fonte foto da video YouTube di SWNS

Il video è stato registrato nel Nabarangpur, una suddivisione dell’India, classificata come municipality, capoluogo del distretto di Nabarangpur, nello stato federato dell’Orissa.

Qui c’erano dei giovani ragazzi che a metà settembre giocavano insieme. Si divertivano tantissimo, fino a quando non sono intervenuti una mamma orsa e il suo cucciolo, che volevano divertirsi anche loro giocando con la palla.

Quando i giovani ragazzi hanno perso improvvisamente la palla, la piccola famiglia di mammiferi pelosi ha pensato bene di prendere il pallone e portarselo via. Nessuno si sarebbe mai sognato di contraddire la coppia.

Mamma e orsetto non solo hanno iniziato a divertirsi come i matti con quella palla, ma hanno anche dimostrato come si gioca davvero a calcio. I due potrebbero essere delle promesse del pallone.

Fonte foto da video YouTube di SWNS

Mamma e orsetto ci sanno fare con la palla, delle vere e proprie promesse

Qualcuno ha pensato bene di registrare un video di questa scena davvero singolare, simpatica ed esilarante. Il filmato è finito sul canale YouTube di SWNS – agenzia di stampa britannica e licenza di video virali – il 15 settembre, pochi giorni dopo l’incredibile avvenimento.

Nel filmato si vede la mamma dribblare con maestria e destrezza la palla. Intanto il cucciolo cerca di marcarla e di portarle via la palla, ma poi l’orsa si mette la palla in bocca e scappa via. Il gioco è finito, si torna tutti a casa. Cuccioli di orso e giovani umani, rimasti senza pallone.