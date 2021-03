Una storia davvero esilarante è stata pubblicata sui social pochi giorni fa. Il protagonista è un gattino, chiamato Pumpkin Jr, che era entrato nella stanza della bimba per dormire con lei. La mamma ha deciso di scattare delle foto e pubblicarle sul web, ma non credeva che sarebbero diventate virali in poco tempo.

L’amicizia che può nascere tra un bimbo ed un animale, è qualcosa di unico. La maggior parte dei genitori infatti ne sono felici, poiché possono anche aiutarli a superare i momenti difficili.

Lynn Farrel poche settimane fa, ha deciso di pubblicare la sua esperienza sul suo profilo Facebook. La sua bambina ha sempre avuto un amore particolare per tutti i piccoli a quattro zampe.

Infatti quando si sono trasferiti nella nuova abitazione, ha fatto amicizia con tutti i randagi del posto. La mamma ovviamente non era affatto preoccupata per questo, ma ne era felice, poiché desiderava poter far crescere la sua bambina con l’amore di un animale.

Tuttavia, una sera è avvenuto qualcosa di davvero strano. Lynn ha detto a sua figlia che era ora di andare a dormire. La piccola solitamente faceva i capricci, ma in quell’occasione, è andata a letto senza dire una parola.

La mamma trova il piccolo Pumpkin Jr nel letto della bambina

Per la donna il suo comportamento è stato molto strano. Per questo ha deciso di andare a controllare cosa stava accadendo. Nel momento in cui è entrata nella stanza, ha fatto l’incredibile scoperta.

Il gatto era entrato dalla finestra dell’abitazione e si era messo a dormire insieme alla figlia. Entrambi quando hanno visto entrare la mamma nella camera, si sono spaventati. Sapevano che non era permessa una cosa del genere.

La donna sin da subito ha capito che tra loro era nato un legame speciale. Infatti non si è affatto arrabbiata per l’accaduto. Ha deciso di pulire il dolce Pumpkin Jr e di lasciarlo nella stanza con la sua piccola.

Da quel momento i due sono diventati inseparabili. Amano passare molto tempo insieme e soprattutto si divertono ad organizzare dei pigiama party, nella stanza della bimba. Lynn è al settimo cielo nel vederli!