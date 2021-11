La storia commovente di una mamma gatto abbandonata con i suoi gattini fuori un palazzo: "Per i miei umani sono spazzatura, aiutateli"

La storia di questa mamma gatto ha commosso l’intero mondo del web. È stata abbandonata fuori un condominio insieme ai suoi gattini appena nati. Era accovacciata su un asciugamano sporco di sangue, sul quale aveva probabilmente partorito, aveva vicino a lei un po’ di crocchette e un commovente biglietto scritto da un bambino.

I residenti del palazzo hanno allertato l’associazione del posto. Così, una volontaria di nome Kayla si è subito recata sul posto, per verificare quanto denunciato da quelle persone. Si è ritrovata davanti ad una scena che proprio non si aspettava. Ha raccontato che il suo cuore si è spezzato in mille pezzi.

La mamma gatto era stata abbandonata ancora in travaglio e aveva dato alla luce i suoi gattini fuori a quella residenza condominiale. A lasciarla lì, un bambino disperato che voleva aiutarla e darle una vita migliore. Si era assicurato di lasciarle del cibo e aveva scritto un biglietto colmo di tristezza: “Per favore, aiutateli. I miei umani li considerano spazzatura e una scocciatura”.

La volontaria salva mamma gatto e i suoi gattini

Keyla li ha portati via dalla strada e li ha accuditi nella sua abitazione per tutto il tempo necessario. Si è occupata con amore di mamma gatto e dei suoi gattini, finché non sono diventati abbastanza grandi da riuscire a badare a se stessi. Adesso dovrà trovare una casa ad ognuno di loro. La volontaria ha raccontato:

Erano così piccoli e fragili e la gatta, ora chiamata Bonbon, si è dimostrata da subito molto grata per avere un posto sicuro in cui poterli allattare e accudire.

Nonostante l’abbandono e lo stress del parto, la dolce mamma è riuscita ad accudire i suoi cuccioli e a dare loro tutto ciò di cui avevano bisogno. La storia ha commosso l’intero mondo del web e tutti ora sperano che presto ognuno degli animali abbia il lieto fine che merita, con una amorevole famiglia.