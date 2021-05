Mamma investita soffre ma continua a prendersi cura dei suoi cuccioli

Questa è la storia di una povera mamma investita da un’auto che evidentemente non si è nemmeno fermata a controllare che fosse tutto a posto. La cagnolina soffriva per il dolore, ma nonostante questo ha continuato a prendersi cura come poteva dei suoi cuccioli. Fino a quando qualcuno non li ha portati tutti in salvo.

Fonte Pixabay

La strada è pericolosa per gli animali che non hanno una casa. In particolare per il traffico: possono facilmente essere vittima di incidenti stradali, con automobilisti che nemmeno si fermano a controllare che vada tutto bene.

Questa è la storia di Jessie, una dolce cagnolina che vive in Sud Africa. Non ha una casa, non ha una famiglia e aveva da poco partorito i suoi cuccioli. Un giorno qualcuno l’ha investita, riportando una grave lesione alla colonna vertebrale che l’ha quasi lasciata paralizzata. Ma lei non si è arresa.

Jessie faticava a camminare e provava un dolore inimmaginabile. Ma nonostante questo non ha mai abbandonato i suoi cuccioli, nemmeno per un secondo, prendendosi cura di loro e proteggendoli al meglio delle sue capacità.

Per fortuna un giorno qualcuno si è imbattuto in lei e ha capito che aveva bisogno di aiuto. Una persona generosa si è accorta di quanto soffrisse e ha contattato un esperto per aiutarla. I volontari di Sidewalks Specials non hanno perso tempo.

Mamma investita, finalmente qualcuno la aiuta

I soccorritori hanno portato Jessie e i suoi cuccioli da un veterinario. La mamma ha iniziato immediatamente un trattamento e i volontari si sono presi cura dei cinque cuccioli, tutti in salute.

Mango, Litchi, Pawpaw, Kiwi e Avo sono cresciuti forti e sani, mentre mamma si riprendeva. Tutti attendono di trovare l’adozione perfetta e una casa per sempre. I volontari hanno fatto tutto quello che potevano e hanno concesso alla famiglia una seconda possibilità, che tutti meriterebbero.