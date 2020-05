Mamma malata aspetta con i cuccioli qualcuno che li possa adottare La mamma con i suoi cuccioli vive con fiducia nel rifugio, sperando che qualcuno li possa adottare

Questa mamma cagnolina era molto malata e con i suoi cuccioli viveva all’interno di un rifugio che ospita cani senza famiglia. Avevano un disperato bisogno d’aiuto, ma non hanno mai perso le speranze: erano certi che qualcuno sarebbe arrivati per adottarli.

Heidi e i suoi quattro cuccioli sono stati trovati a vivere in strada a Dallas. Erano cani randagi e non se la passavano per niente bene. Stavano male, erano in un terribile stato: magrissimi, pieni di vermi e anche ammalati di rogna e altre infezioni della pelle.

La mamma era profondamente malata, ma accudiva come poteva i suoi cuccioli. Quando i soccorritori li hanno trovati, li hanno subito portati in un rifugio locale.

Purtroppo Heidi ha dovuto dire addio a uno dei suoi cuccioli: le condizioni erano così terrificanti che non ce l’ha fatta a superare la notte. Ma rimanevano la mamma e altri tre cuccioli, che avevano bisogno di tutte le cure del caso per potersi riprendere un po’. E dimenticare quello che avevano patito in strada.

Heidi era molto malata e debole, ma cercava di aiutare i suoi cuccioli proteggendoli. Il rifugio ha contatto il gruppo di salvataggio Dallas DogRRR, che li ha accolti. Patti Dawson, la direttrice del gruppo, non ha potuto far altro vedendo l’amore di quella mamma fortemente debilitata che continuava a prendersi cura dei suoi piccoli.

Fu proprio lei a dare a tutti cani, che erano tutte femmine, dei nomi ispirati alle modelle più belle del mondo: per la mamma Heidi Klum e per le sue piccole e adorabili cucciolotte Cheryl Tiegs, Elle MacPherson e Cindy Crawford.

I cani hanno avuto bisogno di cure 24 ore su 24. Heidi piangeva tutto il giorno per il dolore che provata. Ma grazie ai trattamenti proposti dai veterinari si sono rimessi subito tutti in forma. E i cuccioli crescono a vista d’occhio, con la mamma che li tiene sempre sotto controllo. Ancora non sono pronti per l’adozione, ma fino ad allora potranno contare su una casa adottiva che darà loro tutto l’amore di cui hanno bisogno.