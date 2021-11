Mamma manda foto del cane al figlio ogni giorno mentre lui è all’estero

Questa è una bellissima storia d’amore, sia tra una madre e suo figlio, che è dovuto partire e andare lontano da casa. Ma anche tra il ragazzo e il suo miglior amico peloso. Lei è di fatto il miglior genitore del mondo. La mamma manda le foto del suo cane al figlio ogni giorno mentre lui si trova all’estero. Così da non perdersi assolutamente niente.

Fonte foto da imgur

Le immagini sono state pubblicate su Imgur dall’utente Baja29reallyiam2, che in molti hanno già eletto come la miglior mamma del mondo. Suo figlio un giorno è partito per andare all’estero, dopo essersi iscritto a una scuola lontano da casa.

Al ragazzo sarebbe mancato tantissimo il suo cane. Ed è per questo motivo che la madre ha deciso di inviargli fin dal primo giorno di scuola all’estero una foto del suo cane, per evitare che il cuore del figlio si spezzasse. Ha continuato giorno dopo giorno per un anno intero.

Con pazienza ogni giorno la donna ha pubblicato foto diverse del cane di famiglia. E ogni giorno ha inviato lo scatto al figlio sul telefonino, con un commento per potergli raccontare quello che accadeva in casa in sua assenza, per non fargli sentire la mancanza del cane.

La proprietaria del cucciolo non ha saltato assolutamente un giorno, ricordando al figlio che a casa non c’era solo la sua famiglia ad aspettarlo sempre, ma anche il suo adorato cagnolino. Fino al suo ritorno a casa, quando tutti hanno festeggiato.

Fonte foto da imgur

Mio figlio era piuttosto tenace e non perdeva mai un giorno. Mio marito ha imparato a non fare mai un patto con qualcuno a meno che tu non sia disposto a rispettare i termini.

Fonte foto da imgur

Queste le parole della proprietaria di Terror, il mix tra un Beagle e un Jack Russell Terrier, adottata dalla strada. Le immagini sono semplicemente adorabili.