In un mondo che sta attraversando periodi freddi, tristi, gesta come quelle che vi raccontiamo oggi servono come l’ossigeno e non fanno altro che scaldare i cuori di chiunque, oltre che dare speranza. Il protagonista è un povero cagnolino randagio che ha infilato la sua testa in un recinto di ferro ed è rimasto incastrato. Per fortuna, in suo aiuto sono arrivati due spettacolari angeli custodi. Leggete qui di seguito per sapere cosa è successo dopo il salvataggio.

La vita da randagio è davvero dura. Il rischio è sempre dietro l’angolo e la curiosità dei nostri amici a quattro zampe, a volte, non aiuta!

Ne sa qualcosa questo povero cucciolo, che tra le sua tante avventure giornaliere, fatte di ricerca di cibo e di posti caldi in cui dormire, ha avuto un imprevisto che poteva costargli davvero caro.

Curiosando qua e la, ha infilato la sua testa in uno spazio molto stretto tra due pali di una recinzione di ferro. Purtroppo, dopo averla infilata, non è riuscito più a tirarla via.

Dopo ore trascorse a piangere e urlare disperatamente, le sue forze stavano per abbandonarlo. Per fortuna, poi, qualcuno lo ha visto e ha deciso di contattare gli unici angeli che sono sempre disponibili ad aiutare chiunque si trovi in difficoltà: gli straordinari Vigili del Fuoco.

L’intervento dei pompieri per salvare il povero cagnolino

Giunti immediatamente sul posto, i Vigili del Fuoco hanno valutato la situazione e hanno capito che dovevano fare molta attenzione nel liberare il cagnolino. Avrebbero potuto fargli del male e quella era l’ultima cosa che avrebbero voluto.

Così, uno dei due agenti ha avuto un’idea: utilizzare le cesoie elettriche per tagliare i paletti della recinzione e liberare così il cucciolo.

Nel video del salvataggio si vede uno dei pompieri che tiene fermo l’animale e l’altro che con cautela taglia i pali.

In pochi minuti quel cucciolo spaventato e con la coda tra le gambe era libero e ormai al sicuro.

Ci sono voci che raccontano che uni dei Vigili del Fuoco abbia adottato quel cagnolino. Tutto ciò non è stato confermato, ma noi amiamo pensare che i due ora vivano felici insieme.