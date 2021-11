L’istinto materno è una delle meraviglie della natura. Non importa che si tratti di un’umana o di un animale, se ci sono dei cuccioli o dei bambini da difendere e tenere al sicuro, ci si può scommettere sul fatto che una mamma faccia di tutto pur di riuscirci. La storia di questa coraggiosa mamma opossum ne è la chiara dimostrazione. Leggi di seguito per capire cosa è successo.

I volontari del centro di soccorso Skywatch Bird Rescue in North Carolina hanno visto situazioni di tutti i tipi. Animali di ogni specie che necessitavano di un grosso aiuto per sopravvivere e per rimettersi in sesto.

Nonostante la loro grande esperienza, un giorno si sono ritrovati davanti ad una scena che li ha sconvolti. Sulle scale del loro rifugio i volontari hanno visto avvicinarsi un opossum ferito che sembrava proprio implorare l’aiuto di qualcuno.

Dopo una prima valutazione i volontari hanno capito che si trattava di una femmina e che era gravemente ferita. Sanguinava dalle orecchie, dal musetto e dalla coda. Sembrava che avesse avuto uno sfortunato incontro con qualche altro animale selvatico e che lei avesse avuto la peggio.

Tuttavia era chiaro che era andata da loro per chiedere aiuto. E i volontari non potevano certo tirarsi indietro.

Gli angeli dell’associazione hanno preso l’opossum e l’hanno sistemata in una calda e comoda gabbia. Le hanno dato del cibo, dell’acqua fresca e tutto ciò che le serviva per la notte. Poi sono andati tutti a dormire.

L’opossum nascondeva una sorpresa

Il mattino successivo, i volontari sono tornati dall’opossum e sono rimasti scioccati nel trovare una sorpresa inaspettata.

L’animale nascondeva nel suo marsupio i suoi bambini. Erano già abbastanza grandi da andarsene in giro da soli, ma lei li aveva comunque protetti e portati in salvo nel suo marsupio.

A quel punto tutto è stato chiaro. Il coraggio incredibile di quella mamma l’aveva spinta ad andare fino a quel rifugio per mettere in salvo non solo lei, ma anche i suoi cuccioli appena nati.

La storia dolcissima è diventata virale sul web. In tanti hanno fatto i complimenti alla mamma opossum e ai volontari che hanno slavato lei e i suoi cuccioli.

Quando tutti saranno pronti, torneranno nel loro habitat per scoprire le meraviglie di Madre Natura.