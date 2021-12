Tutte le mamme del mondo farebbero ogni cosa per poter tenere al sicuro i propri piccoli. Non importa che siano mamme bipedi o quadrupedi, il loro primo e ultimo pensiero sarà sempre quello di prendersi cura dei propri figli. Proprio come fa questa mamma randagia, che mette i suoi cuccioli in una scatola per poterli tenere al caldo e al riparo da possibili pericoli.

Fonte foto da video su YouTube dell’account Cute Dodo

In un video pubblicato su YouTube e che ben presto è diventato virale, si vede la mamma nascosta in una scatola con i suoi cuccioli, sotto un’auto. Una persona di buon cuore si avvicina per poter portare tutti in salvo e dare a ogni animale una casa per sempre.

L’uomo si avvicina con cautela, cercando di conquistare la fiducia della mamma con un po’ di buon cibo. Poi prova a metterla in gabbia, per portare lei e i cuccioli al sicuro. E magari anche per andare a visita da un medico veterinario, così da controllare il loro stato di salute.

Mentre la mamma sfugge al guinzaglio, l’uomo, che continua a parlarle, raggiunge i suoi cuccioli e li mette al sicuro in una gabbietta. La cagnolina assiste a tutta la scena e non li perde di vista, con lla persona che tenta ancora di avvicinarsi.

L’uomo dà ancora del cibo alla mamma, che però non riesce proprio a fidarsi, fino a quando non va a controllare come stanno i suoi cuccioli, chiusi in quella gabbia. Non riesce a capire cosa stia accadendo, per lei è una situazione nuova.

Fonte foto da video su YouTube dell’account Cute Dodo

Mamma randagia pian piano si fida di quelle persone

Grazie alla perseveranza dei volontari, alla fine la cagnolina si arrende e si fa prendere. La portano in una gabbia sul furgone e poi anche i suoi cuccioli, accanto a lei, così che possa tranquillizzarsi. Ora andrà tutto bene.

Fonte foto da video su YouTube dell’account Cute Dodo

Il salvataggio per fortuna è andato a buon fine e ora ci sarà chi si prenderà cura della mamma e dei suoi tanti cuccioli. Sperando che presto possano trovare una loro casa per sempre e una famiglia amorevole che si prenda cura di loro.