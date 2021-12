Mamme gatto allevano insieme 8 cuccioli

Questa è una bellissima storia di due mamme gatto che allevano insieme i loro 8 cuccioli, come se fossero una grande famiglia. Entrambe si prendono cura dei piccolini, tenendoli controllati mentre crescono per fare in modo che non capiti loro niente di male. Una storia che ha commosso davvero tutti quanti.

Il centro di soccorso SPCA di Exploits Valley in Canada ha accolto due gatte di strada insieme ai loro 8 cuccioli che erano appena nati. Avevano tutti bisogno di aiuto urgente. Le mamme erano piccolissime, pesavano circa quattro chili, avevano un anno e si aiutavano nel crescere i loro cuccioli.

Grazie all’aiuto dei volontari, la grande famiglia allargata è stata ospitata in una stanza del rifugio, dove si sono messi a giocare, ad arrampicarsi, a godersi i giocattoli presenti. Oltre che a mangiare tutto quello che i volontari hanno dato loro per rifocillarsi.

Queste cosiddette sorelle hanno otto gattini tra loro che condividono completamente l’uno con l’altro. Sono davvero inseparabili e camminano anche con la coda attaccata.

Questo il commento dei volontari nel raccontare la storia delle gattine di nome Xeno e Ripley, che hanno avuto i cuccioli contemporaneamente e hanno deciso di allevarle insieme. Oggi trascorrono molto tempo davanti alla porta a vetri del rifugio, forse per attirare l’attenzione e trovare una casa alle cucciole.

Quello che gli piace fare di più nel rifugio è sedersi vicino alla porta a vetri e guardare cosa succede nella hall! Sono gatti super simpatici che amano le attenzioni.

Speriamo che tutti presto possano trovare una famiglia per sempre.