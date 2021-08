Questa storia arriva dalle acque del mare delle Andamane. I marinai della marina thailandese hanno messo in atto un salvataggio che in pochi giorni si è diffuso in ogni parte del mondo. Un peschereccio ha preso fuoco.

Fortunatamente, l’intero equipaggio è stato evacuato in tempo. Ma quattro gatti sono stati lasciati sulla barca che stava affondando.

Il mezzo era completamente allagato e i poveri mici spaventati si sono arrampicati a prua. Uno dei marinai ha notato la presenza degli animali soltanto quando ha ingrandito l’immagine sullo schermo della fotocamera.

In quel momento, si è reso conto che i quattro gatti avevano notato i soccorritori e avevano iniziato a miagolare rumorosamente, come se stessero implorando aiuto. Un altro marinaio di 23 anni, con un giubbotto di salvataggio, è saltato in acqua ed ha nuotato fino alla barca. Il giovane eroe ha fatto salire i gatti sulla sua schiena e li ha portati in un luogo sicuro. Le immagini si sono diffuse sul web e in pochissimo tempo hanno fatto il giro del mondo! Di certo non è difficile capire il perché!

Uno dei marinai salva i quattro gatti

Gli amici pelosi erano così spaventati che si sono subito seduti sulla schiena di quello sconosciuto. Il marinaio ne poteva portare soltanto uno alla volta, così ho dovuto fare più viaggi. Grazie al suo eroico gesto, oggi i gatti sono al sicuro e il bellissimo salvataggio è diventato virale tra gli utenti del web. Sono stati migliaia i messaggi inviati a questo marinaio di 23 anni. Ha messo a repentaglio la sua vita pur di portare al sicuro 4 animali, che senza il suo intervento sarebbero morti affogati.

È davvero rassicurante vedere che al mondo esistono ancora persone con un cuore così grande. Questo ragazzo dovrebbe essere da esempio per le persone di tutto il mondo. Siamo certi che la vita lo ripagherà per il suo grande amore!