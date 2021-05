Un episodio incredibile e meraviglioso è avvenuto pochi giorni fa, in Canada. Un gruppo di soccorritori sono riusciti a salvare la vita di un cane, chiamato Chevy, che era rimasto intrappolato su una scogliera. La prima a lanciare l’allarme, è stata proprio la sua amica umana. Non è riuscita a portarlo in salvo.

CREDIT: FACEBOOK

Per la donna, chiamata Margot Wikjord, sono stati momenti di ansia e tensione. Sapeva che se qualcuno non fosse intervenuto, avrebbe sicuramente perso la vita.

Il tutto è iniziato in una giornata come le altre. La signora dopo esser tornata a casa da lavoro, ha preso il suo cucciolo e lo ha portato a fare una passeggiata per il quartiere.

Lo faceva sempre e fino a quel momento non era mai accaduto nulla di insolito. Tuttavia, proprio mentre stavano camminando è avvenuto il dramma. Chevy è scivolato ed è caduto su una sporgenza isolata.

CREDIT: FACEBOOK

Purtroppo è finito sulla scogliera ed i disperati tentativi di Margot di riprenderlo, non hanno portato ai risultati sperati. La donna a quel punto, non ha avuto altra possibilità che chiedere aiuto agli agenti di Royal Canadian Mounted Police.

L’intervento dei soccorritori per salvare il piccolo Chevy

Quando i ragazzi sono arrivati sul posto, si sono trovati davanti ad una scena straziante. Il cane era spaventato e preoccupato per ciò che stava vivendo, infatti non riusciva proprio a smettere di piangere. Sapeva che la sua vita era in grave pericolo.

Anche la sua amica umana era disperata. Voleva riabbracciarlo il prima possibile. Per fortuna la vicenda ha avuto il lieto fine che tutti speravano. I soccorritori sono riusciti a salvarlo con alcune attrezzature per l’arrampicata.

Uno degli agenti è andato da lui e dopo averlo legato alle corde, lo ha riportato da Margot. La maggior parte delle persone che erano presenti, nel vedere il bellissimo salvataggio, sono scoppiate in lacrime.

CREDIT: FACEBOOK

Per fortuna Chevy ora sta bene ed è anche potuto tornare a casa con la sua amata amica umana. Tutti noi non possiamo far altro che ringraziare questi ragazzi dal cuore enorme, per il loro lavoro meraviglioso.