Marito e moglie caricano i mobili sul camion per fare un trasloco, il problema sorge quando arriva il turno del cucciolo

Quando ci si trasferisce di casa, è pura logica portare con sé anche il proprio cane. Eppure molte persone, quando cambiano casa, abbandonano i propri animali domestici. Ma non la famiglia di questa storia che ha portato con sé sul camion del trasloco anche il proprio cane. Il cucciolo in braccio viaggia verso la sua nuova casa.

Fonte Pixabay

Il 5 aprile scorso il team del centro per il soccorso degli animali Sociedad Protectora de Animales de Encarnacion ha condiviso sui social la foto di una coppia che stava traslocando, ma che non ha dimenticato la cosa più importante: portare con sé il proprio cucciolo.

L’organizzazione ha pubblicato la foto spiegando di aver coperto i volti delle persone per rispetto e perché non avevano ricevuto l’autorizzazione dei proprietari. Tuttavia quello che vedevano nella foto era degno di ammirazione. Molte persone, purtroppo, traslocano e abbandonano dietro di sé i propri animali domestici, ma questa famiglia ha capito ciò che è importante. C’è ancora speranza, dunque.

L’associazione ha poi chiesto ai proprietari di palesarsi, in modo da poterli premiare o pagandogli la sterilizzazione o in qualsiasi altro modo necessitassero. La foto ha ottenuto così tante condivisioni da raggiungere anche la coppia di proprietari in questione. Si tratta di Ana Paula e Fabian, proprietari del cucciolo Kiro, adottato appena tre mesi fa.

Fortunatamente, nonostante il trasloco, Kiro non è rimasto indietro, bensì ha continuato a far parte dei piani futuri della coppia. Quello che avrebbe dovuto essere, senza eccezioni di sorta, un comportamento normale, ha acquisito un’enorme importanza soprattutto perché i casi di abbandono degli animali nelle loro ex case sono diventati molto comuni in alcune parti del mondo.

La foto del cucciolo in braccio ai proprietari fa il giro del web

Una delle volontarie dell’associazione ha spiegato che sentono ogni giorno persone che dicono di aver cambiato casa e di aver abbandonato i loro cani.

Por respeto y no tener la autorización de los dueños no publicamos los rostros de estas personas.Pero es digno de… Posted by Sociedad Protectora de Animales de Encarnación on Monday, April 5, 2021 Fonte Facebook Sociedad Protectora de Animales de Encarnación

Il comportamento di questa coppia, invece, è stato esemplare e per questo motivo ha ricevuto parecchi messaggi positivi e complimenti sui social da parte di persone che hanno apprezzato la loro scelta.