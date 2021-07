Marley ha rotto il suo peluche preferito, ma la sua amica umana non riusciva a trovarne un altro

Una vicenda davvero esilarante e sorprendente è avvenuta poco tempo fa. Una donna ha raccontato sul web che il suo cane Marley aveva rotto il suo giocattolo preferito. Non riusciva a ritrovarlo, ma alla fine, quando ha raccontato il tutto sui social, è accaduto qualcosa di incredibile.

Martin ha raccontato di aver adottato la cucciola molto tempo fa. È addestrata come cane di servizio per chi è affetto da autismo, proprio come il figlio della donna.

Tutta la famiglia è al settimo cielo per averla nelle loro vite. Sono soddisfatti di ciò che riesce a fare per il ragazzo, ma soprattutto hanno ammesso che grazie a lei, ha fatto anche molti miglioramenti.

Tuttavia, la piccola Marley dal momento in cui è arrivata in quell’abitazione, ha sempre avuto con sé una fragola di peluche. Era il suo gioco preferito e faceva di tutto per tenerla sempre al suo fianco.

Dormiva anche vicino a quell’oggetto. Infatti tutti sono rimasti sorpresi nel vedere il legame particolare che aveva con quel peluche. Erano felici, perché sapevano che la faceva sentire protetta.

Purtroppo però, con il passare degli anni, la fragola si è rotta e un giorno Martin non ha avuto altra scelta che gettarla via. Ha provato a cercarne un’altra, ma i suoi tentativi non hanno portato ai risultati sperati.

La nuova fragola arrivata per la piccola Marley

La donna non sapendo cosa fare, ha deciso di pubblicare l’accaduto sul web. Il suo scopo era proprio quello di far conoscere la sua storia, affinché si facesse avanti qualcuno per aiutarla.

È proprio grazie al suo post, che c’è stato il bellissimo lieto fine. Un ragazzo che lavora in un negozio di giochi, ha riconosciuto la fragola e ne aveva tante nel suo stesso magazzino e poteva aiutare la cucciola a riaverla al suo fianco. Infatti l’ha spedita all’indirizzo della sua abitazione.

L’amica umana è al settimo cielo, perché è riuscita nel suo obiettivo ed ora la piccola Marley è tornata ad essere felice, con i suoi peluche preferiti. Non li lascia mai, proprio come si comporta con il suo amico umano.