Una donna dal cuore gentile, poche settimane fa, ha fatto qualcosa di molto dolce, ha aiutato un cane a riprendere il suo peluche che era caduto sul marciapiede. Tutti sono rimasti stupiti dal suo gesto gentile ed infatti è presto diventato virale sul web. Ha ricevuto molti complimenti.

CREDIT: CLAIRE CUMMINGS

Era un giorno come un altro, per Claire Cummings, era uscita per fare delle commissioni ed aveva appuntamento a casa di una sua amica.

Proprio mentre stava andando nell’abitazione, ha notato che sul marciapiede c’era qualcosa di strano. Ha visto a terra un piccolo maiale di peluche. Sin da subito ha capito che era insolito.

Inizialmente non credeva che fosse grave, anzi pensava che lo avesse perso qualche bambino, che era passato in quella zona. Però, pochi instanti dopo ha deciso di fermare la sua macchina, per controllare bene la situazione.

CREDIT: CLAIRE CUMMINGS

È proprio a quel punto che la donna ha visto che nel recinto dell’abitazione c’era un cane. Nel momento in cui ha guardato meglio, ha capito che in realtà quello era il suo gioco e che era caduto a terra per sbaglio, ma lui non poteva prenderlo.

Ovviamente il cucciolo era addestrato bene dai suoi amici umani ed anche se avesse avuto la possibilità di saltare per riprenderlo, non lo avrebbe mai fatto. Sapeva che era molto pericoloso.

Donna ha aiutato il cane, il suo dolce gesto

CREDIT: PETS LIFE

Claire è proprio a quel punto che ha capito che doveva fare qualcosa per aiutarlo. Ha visto subito il suo sguardo triste, rivolto al suo amato peluche e questo le ha spezzato il cuore.

Infatti la ragazza è scesa subito dalla sua auto e si è avvicinata all’abitazione. Il cucciolo era molto dolce verso di lei, probabilmente perché aveva capito che voleva fare qualcosa per aiutarlo.

CREDIT: CLAIRE CUMMINGS

Claire, che ha sempre avuto un amore profondo per gli animali, ha passato qualche minuto con il cane e alla fine, gli ha ridato il suo amato maialino di peluche. La vicenda sul web è diventata presto virale e lei ha ricevuto molti complimenti per il suo gesto gentile.