Era un giorno come un altro per una detective della Polizia di Tulsa, in Oklahoma. Marnie Waller, questo il nome della poliziotta, stava accompagnando suo marito a lavoro, quando nei paraggi ha notato un povero cucciolo così magro che era possibile contare tutte le sue ossa. Se ne andava da solo in giro ed era chiaro il suo stato di disperazione.

Da buona amante degli animali, Marnie non è riuscita a togliersi quell’immagine dalla testa per tutto il giorno e per tutti i giorni successivi. Alla fine, ha deciso di indagare e di andare a fondo alla vicenda.

Ha iniziato a recarsi sul luogo in cui aveva visto il cane ogni giorno. Ha capito che si trattava di una femmina di pitbull e che lei viveva in mezzo ai rifiuti di una discarica poco distante.

Ha iniziato a portarle tutti i giorni del cibo e a cercare di instaurare con lei un rapporto di fiducia.

Quando si è lasciata avvicinare abbastanza, ho notato che aveva la pancia estremamente gonfia. È esattamente in quel momento che ho capito che la cucciola era incinta. Il mio desiderio di fare qualcosa per aiutarla, si è amplificato ancora di più.

L’intervento di Marnie Waller salva la vita a 8 cuccioli

C’era un’estrema urgenza di portare in salvo quella cagnolina. Marnie Waller sapeva che quei cuccioli non potevano assolutamente nascere in un posto pericoloso come è una discarica.

Purtroppo, la detective non ha fatto in tempo a portare via la cagnolina prima del parto. L’ennesimo giorno in cui era andata per nutrirla, si è accorta che c’erano 8 cuccioli sparsi per tutta la discarica.

Con l’aiuto di una SPCA della zona, la poliziotta è riuscita a catturare tutti i cagnolini appena nati e anche la loro mamma, per poi portare tutti loro al rifugio più vicino.

Sebbene tutti i bambini fossero apparentemente sani, la mamma era in condizioni critiche. L’intervento di Marnie, hanno detto i volontari, è stato davvero provvidenziale. Non sarebbero sopravvissuti in quelle condizioni e ora, invece, avevano una possibilità.

Dopo qualche settimana di ricovero e di cure costanti, alla fine, tutti i cagnolini sono tornati in forma. Appena sarà possibile, i volontari troveranno per tutti loro una casa confortevole dove vivere, crescere e prosperare.