Ci sono alcuni che sostengono che c’è un destino segnato per ognuno di noi. Beh, l’incredibile storia dell’amicizia tra una cagnolina di nome Marvel e un bambino di nome Paxton, potrebbe essere la dimostrazione che questa è la pura verità. Marvel è stata l’unica della sua cucciolata a nascere senza una zampa, mentre Paxton ha subito un’amputazione quando aveva solo 3 anni di vita. Oggi, i due inseparabili amici, sono indispensabili l’uno per l’altra.

Quando la mamma di Marvel ha dato alla luce la sua cucciolata, la cagnolina è stata l’unica a nascere senza una zampa.

I volontari di un’associazione hanno deciso di impegnarsi comunque per lei e hanno cercato la famiglia perfetta che avrebbe potuto darle tutto l’amore di cui avesse bisogno.

Quando è nata, abbiamo capito subito che lei avesse uno scopo speciale nella vita. Così ci siamo messi sotto a cercare la famiglia perfetta per lei. C’era bisogno che non ci fosse nessun altro cagnolino in casa.