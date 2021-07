L'incredibile video del cane chiamato Max, ha salvato la vita del ragazzino che stava per annegare in mare

Il video diventato virale sul web da pochi giorni, ha come protagonista un cane meraviglioso chiamato Max. Questo peloso dal cuore enorme, è riuscito a salvare la vita di un ragazzino che stava per annegare nel mare. Per fortuna grazie al suo intervento, il tutto si è concluso nel migliore dei modi.

CREDIT: YOUTUBE

Ormai da molto tempo questi cuccioli sono considerati dei veri e propri amici dell’uomo.

Era un giorno come un altro per la famiglia del ragazzino. Avevano preparato tutto per trascorrere una giornata al mare.

Ad un certo punto però, durante quelle ore, è avvenuto l’episodio davvero drammatico che ha sconvolto tutti i presenti. Il bambino era andato in acqua per farsi un bagno.

CREDIT: YOUTUBE

Tuttavia, la corrente era troppo forte ed è per questo che è stato spinto sempre di più verso il largo. Il piccolo in quel momento non riusciva più a tornare indietro ed era in grave pericolo. Se qualcuno non fosse intervenuto avrebbe sicuramente perso la vita.

Non sapendo cosa fare, ha iniziato ad urlare con la speranza che si fosse fatto avanti qualcuno per aiutarlo.

L’intervento di Max ha salvato la vita del ragazzo

CREDIT: YOUTUBE

È proprio a quel punto che Max, il cane eroe, si è gettato in acqua con il suo giubbetto di salvataggio ed ha nuotato fino ad arrivare al ragazzo. Gli ha fatto anche capire che doveva tenersi a lui, affinché potesse salvarlo.

Il tutto per fortuna si è concluso nel migliore dei modi e tutti presenti alla spiaggia, hanno iniziato a battere le mani per congratularsi con il cucciolo. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Una vicenda che ha stupito tante persone e che è diventata in fretta virale sul web. Episodi simili ci dimostrano ancora una volta l’importanza che questi piccoli pelosetti hanno nelle nostre vite.