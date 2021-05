Mette il cane sul risciò coprendolo con una coperta, i passanti non capiscono dove lo stia portando

Le foto del cane avvolto in una coperta sul risciò utilizzato solitamente dai turisti per andare in giro o come taxi in alcune zone del mondo è la più bella in assoluto che potrai vedere oggi. La sua storia è davvero commovente. Per non fargli prendere freddo in giro per strada, l’uomo ha escogitato uno stratagemma che scalda il cuore.

Siamo in India, in un momento dell’anno in cui il freddo è davvero pungente. Un uomo fa di tutto per tenere al caldo il suo miglior amico peloso, che evidentemente non può lasciare a casa da solo. Ma come fare per non fargli prendere freddo?

L’uomo lo carica sul suo risciò e lo avvolge in una bella coperta calda, mentre si muovono per la città tra gli sguardi increduli di chi ha la fortuna di incontrarli. Immagini che parlano di un legame davvero speciale tra quel rider e il suo miglior amico a quattro zampe.

Una persona che passava di lì ha scattato alcune foto all’autista di pedicab, mezzo di trasporto molto comune in India, e al suo cane, comodamente seduto sul sedile del passeggero e avvolto in una coperta calda.

Il dottor Vibhuti Gupta e @sevdazola, utente Twitter, stavano andando al lavoro quando hanno visto la scena. E hanno deciso di condividerla sui social, suscitando tantissimi commenti positivi nei confronti dell’uomo che non lascia morire dal freddo il suo cane.

Cane avvolto in una coperta sul risciò: scatti che commuovono il web

Era una scena che non avevo mai visto prima. È stato bellissimo e non ho potuto farne a meno. Sono rimasta sbalordita ed era tardi quando ho deciso di farlo.

Questo il commento di chi ha immortalato per sempre quell’atto di gentilezza volto a dare un po’ di conforto al cucciolo durante la stagione invernale.

Non è la foto migliore vista oggi?