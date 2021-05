Danzare sotto la pioggia, non lo amano fare solo i bambini o celebri cantanti e ballerini di altri tempi che hanno reso famoso il genere in tutto il mondo. Anche i cani adorano questa situazione. Come il cucciolo sotto la pioggia che sembra scoppiare di gioia. Ricordandoci quali sono le cose importanti nella vita.

Fonte Pixabay

Questo cagnolino ha lasciato tutti senza parole, dimostrando che per divertirsi non c’è bisogno di molto. Non abbiamo necessità di avere l’ultimo modello di telefonino, un televisore più grande della nostra casa o un’auto per sfrecciare lontano.

Così come non abbiamo bisogno di andare troppo lontano o di fare chissà quali esperienze. Perché possiamo essere felici anche semplicemente in una giornata di pioggia. Come ci dimostra questo adorato cucciolo che sembra proprio spassarsela.

Ritrovare il contatto con la natura, divertirsi con quello che accade, non andare troppo lontano e godere di ogni attimo: questo è quello che sembra consigliarci questo cane immortalato in un video che è diventato in breve tempo virale sui social di tutto il mondo.

Steven Ortiz è l’uomo che lo ha realizzato. Stava camminando per strada, pioveva forte e tutti correvano a ripararsi sotto un tetto. Ma non quel cagnolone, che non vedeva l’ora che piovesse per darsi alla pazza gioia.

Il cucciolo sotto la pioggia è al settimo cielo

Pare che il cucciolo sia uscito in strada appositamente per godersi la sua cosa preferita al mondo, la pioggia.

Il cane saltava da una parte all’altra e sembrava estremamente felice. Amava godersi l’acqua e si è messo anche vicino a uno scarico dove ne arrivava molta di più.

Il video dura solo 36 secondi ma ci ricorda quanto sia bello giocare sotto la pioggia. I cani e i bambini lo ricordano bene. Quando ci siamo dimenticati quanto sia divertente farlo anche da adulti?