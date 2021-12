L'iniziativa di Michelle e Jeff Allen per i cani anziani e malati: li ospitano nella loro abitazione

Michelle e Jeff Allen sono una coppia che vive in una grande abitazione in New Jersey e negli ultimi tempi, sono diventati molto famosi. Questo perché i due signori hanno deciso di creare una specie di ospizio per i cani. Il loro desiderio è proprio quello di donare ai cuccioli malati, i migliori ultimi giorni della loro vita.

CREDIT: YOUTUBE

Una vicenda che ovviamente è diventata in fretta virale sul web. In tanti sono rimasti stupiti da ciò che hanno fatto questo persone e si sono complimentati con loro.

Tutto è iniziato quando Michelle ha portato a casa con sé un cane chiamato Monkey. Era anziano, triste e malato. Era nel rifugio della sua città e non c’era nessuno disposto ad adottarlo.

I volontari sapevano che non aveva ancora molto tempo a disposizione per vivere. Per questo quando la donna è venuta a sapere delle sua triste storia, ha deciso di intervenire. Il suo unico desiderio era quello di donargli i migliori ultimi giorni di vita.

CREDIT: FACEBOOK

La coppia ha fatto il possibile per aiutare l’anziano cagnolino. Gli hanno donato tutto ciò che non aveva mai avuto e soprattutto hanno fatto di tutto per farlo sentire amato.

Tuttavia, sapevano che il cane non avrebbe vissuto ancora a lungo. Infatti nel giro di un mese dall’arrivo nella sua nuova casa, il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

L’idea di Michelle e Jeff Allen, dopo la morte del piccolo Monkey

CREDIT: YOUTUBE

È proprio dopo la straziante perdita di questo piccolo a quattro zampe, che i due signori hanno avuto un’idea geniale. Hanno creato un’organizzazione no-profit, chiamata proprio Monkey’s House, in onore del loro cane morto, per ospitare tutti i cani anziani e malati.

Michelle e Jeff sono felici di tenere nella loro abitazione tutti i cani che hanno ancora poco tempo a disposizione da vivere. Ecco il video della loro storia di seguito:

Il loro unico scopo è quello di poter donare un lieto fine ai cuccioli che non hanno molte possibilità di trovare una famiglia. Per evitare di farli morire nei rifugi, che sono posti tristi e strazianti per tutti loro.