Un nuovo grave caso di abbandono e crudeltà è avvenuto poco tempo fa. Un gruppo di volontari ha trovato un gatto chiamato Ben, in condizioni molto gravi su un campo da golf. Hanno voluto raccontare l’accaduto sui social per evitare che possano ancora accadere episodi simili.

È illegale lasciare i nostri amici a quattro zampe all’esterno, soprattutto quando ci sono le temperature molto basse o troppo elevate. Questo è considerato un maltrattamento.

Tuttavia quello che ha vissuto il piccolo Ben è davvero molto grave. Un uomo era uscito per fare una solita passeggiata. Quando all’improvviso, nel campo da golf vicino la sua abitazione, si è trovato davanti ad una scena straziante.

Ha visto un gattino con la pelliccia completamente congelata ed aveva anche delle ferite sulle sue zampe. Non si lasciava avvicinare dagli esseri umani, molto probabilmente a causa di ciò che aveva passato.

Sapeva che la sua vita era in pericolo ed è per questo che ha allertato in fretta i volontari della The Artemis Project, associazione del posto che si occupa di animali in difficoltà.

I ragazzi si sono recati in fretta in quel posto e dopo aver trovato il piccolo Ben, hanno fatto il possibile per riuscire a portarlo via. Se non fossero intervenuti in breve tempo, avrebbe sicuramente perso la vita.

Lo condizioni di Ben al suo arrivo nel rifugio

Dopo il suo arrivo nel rifugio, il medico lo ha sottoposto ad una visita. Vista la sua situazione critica, sin da subito ha fatto il possibile per donargli tutte le cure necessarie. La sua strada per la guarigione era molto lunga.

I volontari hanno voluto raccontare l’accaduto sulla loro pagina Facebook ed hanno avvisato tutti, che lasciare gli animali all’aperto, con quelle temperature è considerato illegale. Le condizioni di salute possono peggiorare nel giro di poco tempo e possono anche morire.

Ben per fortuna, grazie alle cure e a tutti trattamenti, si sta riprendendo. Gli agenti di polizia nel frattempo, hanno avviato tutte le indagini per trovare il responsabile di tale crudeltà.